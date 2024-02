Segnali di una svolta nelle politiche di gestione del territorio si fanno sempre più evidenti, con gli architetti che propongono soluzioni innovative per riportare vitalità nei centri storici. L’allarme è stato lanciato ieri sera a Favara dal presidente dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola, il quale ha delineato una strategia chiara per mettere in sicurezza e rilanciare i cuori pulsanti delle nostre città.

La Mendola ha sottolineato come le politiche degli ultimi sessant’anni abbiano favorito una crescita edilizia smisurata a discapito dei centri storici, causando un progressivo spopolamento e mettendo a rischio l’identità culturale delle comunità locali. Questo modello ha avuto conseguenze anche sul fronte ambientale ed economico, con un consumo e impermeabilizzazione del suolo sempre più dannoso e un dissesto delle casse comunali.

L’architetto ha proposto un cambio di rotta netto: stop alle espansioni, incentivi per chi investe nei centri storici e agevolazioni fiscali come il blocco dell’IMU e delle tasse sulla casa per chi ristruttura o avvia attività nel centro storico, per un periodo di cinque anni. Questo, anziché rappresentare una perdita per le casse comunali, potrebbe tradursi in un rilancio economico grazie alla nascita di nuove attività commerciali e artigianali.

Inoltre, La Mendola ha evidenziato l’importanza che i Comuni si dotino di strutture competenti per accedere ai fondi del PNRR e della programmazione comunitaria, destinati alla riqualificazione di piazze, cortili, edifici e spazi pubblici nei centri storici.

L’Ordine degli architetti si è già mosso in questa direzione, supportando diversi Comuni della provincia di Agrigento per accedere ai fondi del PNRR tramite concorsi di progettazione che porteranno a lavori di riqualificazione per 25 milioni di euro. La disponibilità dell’Ordine si estende a tutti i Comuni interessati alla riqualificazione dei loro centri storici.

Il richiamo degli architetti a una riconsiderazione delle politiche urbanistiche è un segnale importante per il futuro delle nostre città. L’attenzione ai centri storici non è solo un recupero del passato, ma un investimento per il benessere delle comunità e la sostenibilità ambientale ed economica.