La Corte di Appello di Palermo, ha riformato la sentenza del Tribunale di Agrigento in composizione collegiale con la quale erano stati inflitti sette anni e sei mesi di reclusione a Daniela Di Franco, 38 anni, residente a Canicattì, per l’ipotesi di reato di tentato omicidio. I giudici hanno riqualificato il reato in lesioni aggravate dall’uso d’arma e dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La donna era accusata di aver accoltellato l’allora ex compagna al culmine di una lite.