Richiamo di preparazione per la Seap Aragona

Passato il Natale, la Seap Pallavolo Aragona riprende oggi pomeriggio, giovedì 27 dicembre, la preparazione atletica per preparare la sfida di sabato 5 gennaio al palasport “Pippo Nicosia” di Agrigento, alle ore 18, contro la Sifi Kondor Catania. Il derby siciliano è valido per l’undicesima giornata di andata del campionato di serie B2, girone I. Le biancazzurre, agli ordini di coach Francesco Eliseo, svolgeranno una seduta d’allenamento, presso la palestra comunale di Aragona. Le atlete faranno un richiamo di preparazione atletica. Gli allenamenti proseguiranno fino a sabato 29 dicembre. Poi vi sarà una nuova pausa per le festività di fine anno, da domenica 30 dicembre al primo gennaio 2019. La formazione aragonese ritornerà sul parquet a pieno regime dal prossimo 2 gennaio.