Regali di Natale ad Agrigento, la Regione finanzia tre associazioni

Un Natale dorato. Ad Agrigento si prospettano festività ricche di eventi, cultura, arte e musica. Ma non per quest’anno. Per il 2019 invece prospettive assai ridenti.

Il decreto dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ha infatti assegnato i finanziamenti volti a “incrementare l’offerta di qualità, la valorizzazione dei siti di interesse culturale ampliare la destagionalizzazione del calendario turistico attraverso la promozione e il supporto delle produzioni integrate e condivide di eventi artistici e musicali proposti da fondazioni, teatri stabili, teatri comunali, e altri soggetti che operano nell’ambito del settore”.

Ad Agrigento sono tre i destinatari dei fondi, tre associazioni: Associazione San Calogero, Associazione Dietro le Quinte, Associazione Cartoonia.

Alla prima verrà destinata la somma di 162.440,00 per la festa che si svolgerà ad Agrigento dal 26 al 30 Dicembre.

La seconda, la “Dietro le Quinte” dovrà utilizzare il finanziamento di 105.300,00 euro per le attività da svolgere nel periodo compreso tra il 14 ed i 21 Dicembre prossimi.

Anche la Cartoonia con i 99.430,00 euro stanziati dovrà contribuire ad allietare le festività agrigentini tra il 14 ed il 30 Dicembre.

Si tratta quindi, per quanto riguarda Agrigento, di notevoli risorse che andranno a finanziare attività concentrate in una quindicina di giorni, quelle delle festività natalizie. Lecito perciò attendersi qualcosa di speciale, veramente speciale, ed iniziare il conto alla rovescia in attesa di un 2019 che si prospetta magicamente ricco di eventi.