Una serata indimenticabile al Palacongressi con i volti noti dello spettacolo.

A una settimana dall’attesissima festa del Mandorlo in Fiore, abbiamo avuto il privilegio di incontrare esclusivamente Riccardo GaZ per fare il bilancio della manifestazione da lui presentata. Quest’anno, il Palacongressi ha accolto gli spettacoli condotti da Chiara Squaglia di “Striscia la Notizia” e da Riccardo GaZ, offrendo al pubblico serate meno convenzionali e più coinvolgenti che mai.

GaZ e Squaglia hanno condotto le serate del venerdì e del sabato con un tocco di freschezza e originalità, rompendo gli schemi tradizionali della conduzione. Mentre GaZ ha offerto spunti di riflessione sulla forza e la resilienza dei fiori di mandorlo, trasformandoli in metafora della vita, Squaglia ha brillato nel descrivere le peculiarità dei gruppi folk che si sono esibiti sul palco.

Ecco l’intervista

Durante uno dei momenti più memorabili, GaZ ha sorpreso il pubblico chiedendo la giacca in prestito a uno spettatore per “vestire” il giornalista Carmelo Lazzaro di Radio Rai, trasformandosi così in un presentatore improvvisato con straordinaria padronanza e disinvoltura, grazie alla sua vasta esperienza nel campo della conduzione.

Le serate al Palacongressi hanno rappresentato un nuovo capitolo nell’evoluzione del Mandorlo in Fiore, con GaZ e Squaglia che hanno saputo conquistare il pubblico con la loro energia e il loro carisma, regalando momenti indimenticabili e rinfrescanti a tutti i presenti, comprese le autorità locali come il sindaco Francesco Miccichè e il prefetto Filippo Romano, che hanno partecipato attivamente agli spettacoli.