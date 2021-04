Riaperture, ristoratore agrigentino: “Aperture solo per far sbollire gli spiriti dei più esagitati”

L’Italia è sempre più vicina a nuovi allentamenti delle misure restrittive e si prevedono riaperture per il mese di maggio. Le principali novità riguardano il ritorno della zona gialla a partire dal 26 aprile, permettendo l’apertura dei ristoranti sia a pranzo che a cena, e il ritorno sui banchi di scuola in tutte le regioni gialle e arancioni. Aggiornamenti importanti anche per quanto riguarda lo spostamento tra regioni. Allentamenti, dunque, previste per le regioni con parametri in zona gialla a cui difficilmente la Sicilia potrà ambire adesso ma che spera di raggiungere nel mese di maggio. Per molti le riaperture , seppur non sono ancora una porta aperta, rappresentano un primo spiraglio. L’attenzione di ristoratori, gestori di cinema, teatri e palestre è focalizzata sul giorno in cui si riaprirà. Ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie si pongono delle domande ricordando gli sforzi già compiuti sul piano della sicurezza: hanno adeguato le proprie attività alle regole dei protocolli. Ci mette la faccia un ristoratore agrigentino, Marco Maccarrone, che propone una riflessione: “Teoricamente possiamo riaprire il 26 aprile. Dico ” teoricamente”, perché la riapertura é soggetta ad alcune condizioni: dobbiamo essere in giallo; possono aprire soltanto i locali che abbiano degli spazi all’aperto; il coprifuoco rimane fissato alle 22. Del resto, rischiamo di riaprire il 26 aprile per richiudere subito dopo nel fine settimana del 1 maggio , perché festivo. Venerdì 30 prefestivo/sabato 1 festivo e domenica 2. Allora mi chiedo a che serva questa apertura? Forse nasce principalmente per dare una risposta a problemi di ordine pubblico: il Governo non ha, di certo, fatto sonni tranquilli, dopo le manifestazioni e le proteste degli ultimi giorni. Questa mi sembra, allora, una sorta di manovra diversiva per ‘allungare’ i tempi e far sbollire gli spiriti dei più esagitati. Rischiamo, però, un pericolo ed un danno assai più grandi. Se questa urgenza di riaprire facesse aumentare i contagi a Maggio e Giugno , quali sarebbero le possibili devastanti conseguenze? È assai prevedibile: ci faranno chiudere a luglio e ad agosto. Siamo davvero pronti a rinunciare alla stagione estiva? Per quanto resisteranno ancora le nostre “spalle larghe”? Quello che ci destabilizza é questa continua incertezza. Vogliamo una data certa , oltre la quale non ci saranno più chiusure. La mia massima solidarietà a tutti i colleghi che non dispongono di spazi all’ aperto”.