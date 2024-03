Alcuni resti umani sono stati trovati in via Luigi La Porta nel centro storico di Favara. La scoperta è avvenuta da parte di alcuni operai che stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione di un’abitazione, da tempo disabitata, al primo piano di una palazzina. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Tenenza di Favara. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo. Fondamentali saranno le analisi dei resti recuperati e sequestrati. L’aspetto che sta suscitando più scalpore è che la zona del ritrovamento è a poche decine di metri dal luogo dove la sera del 12 agosto del 2018 è stata vista per l’ultima volta la ventisettenne favarese Gessica Lattuca, la giovane madre di quattro figli, scomparsa nel nulla.