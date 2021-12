Restauro e valorizzazione dei beni culturali per la terza lezione del corso dedicato ai giovani architetti

Conservazione, valorizzazione e restauro dei Beni Culturali. Sono questi i temi della terza lezione del corso di avviamento alla professione, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con l’obiettivo di fornire ai giovani architetti gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio alla professione.

Dopo l’apertura dei lavori dei presidenti dell’Ordine Rino La Mendola e della Fondazione Piero Fiaccabrino, hanno relazionato gli architetti Calogero Giglia ed Elvira Capraro, noti esperti in materia di Beni Culturali.

“Abbiamo trattato un tema fondamentale: il restauro architettonico – afferma Calogero Giglia – in particolare quello relativo ai beni culturali ecclesiastici, molto presenti sul nostro territorio, approfondendo gli argomenti relativi alla conoscenza del fabbricato, al restauro architettonico e alla valorizzazione. Inoltre, abbiamo lanciato il progetto “Restauri aperti”, realizzato con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Agrigento e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo, così da dare la possibilità ai colleghi e ai cittadini di fruire del monumento nella sua interezza”.

“L’incontro di oggi è stato centrato sul tema del restauro dei monumenti e di come si affronta un progetto di restauro – spiega Elvira Capraro – soprattutto la conoscenza, fase preliminare che racconta ciò di cui soffre il monumento così da intervenire in modo corretto. La parte conclusiva è stata dedicata alla manutenzione dei monumenti affinché il progetto e l’esecuzione dei lavori ne possanogarantire lunga vita evitando il trauma di un intervento consistente. Ringrazio Rino La Mendola e Piero Fiaccabrino per questa lodevole esperienza, è un bel gesto dei colleghi più “anziani” che tendono la mano alle giovani leve”

Il corso proseguirà lunedì prossimo, alle 15:30, con una lezione tenuta dagli architetti Rino La Mendola e Alfonso Cimino sul tema dei Concorsi di progettazione, degli affidamenti dei Servizi di Architettura e Ingegneria e sulla direzione dei lavori.