Tre persone sono rimaste bloccate all’interno di uno degli ascensori in servizio all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. Ad essere rimasti bloccati un paziente allettato e due operatori sanitari che ne stavano completando il trasferimento. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina che hanno provveduto a liberare gli occupanti e rimesso in funzione l’ascensore. Servirà adesso una manutenzione approfondita per evitare che casi simili possano ripetersi in futuro.