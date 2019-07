Regolamento 2019 “Fotografa San Calogero” 10° Edizione

1. Su idea di AgrigentoOggi, viene organizzata “Fotografa San Calogero” edizione 2019, sponsorizzato e sostenuto tra gli altri da FederAlberghi e DIN24, e ancora una volta verrà consegnato il Premio per la migliore fotografia in Bianco e Nero. Clicca per leggere il regolamento:

Regolamento-Fotografa-San-Calogero-2019-decima-edizione