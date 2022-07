Recupero e salvaguardia ex collegio dei Filippini, Firetto: “Sia rispettato il progetto”

Un milione e 400 mila euro. È questa la cifra che servirà per il recupero e la salvaguardia dell’ex Collegio dei padri Filippini di Agrigento. I lavori sono stati consegnati e prevedono per la struttura l’adeguamento, rifunzionalizzazione, manutenzione, straordinaria, attrezzature e servizi di fruizione innovativa con l’allestimento di una sala multimediale che dovrebbe precedere la realizzazione del museo della città. Il progetto relativo al recupero e alla riqualificazione dell’ex Collegio aveva avuto il via libera, nel luglio 2020, dalla precedente Giunta comunale. Nel dicembre 2020 era stato inserito dalla Regione Siciliana nella graduatoria definitiva delle azioni da finanziare con progetto definitivo redatto dall’Ufficio Speciale per la Progettazione. L’ex sindaco, Lillo Firetto, spera che sia rispettato fino in fondo “un progetto ideato come tassello di un mosaico di interventi di riqualificazione e di connessione tra la Valle dei templi e la città. “Un museo della città ideato con una visione complessiva di riqualificazione che abbiamo immaginato di poter realizzare col contributo attivo della Regione e prevedendone copertura finanziaria all’interno di Agenda Urbana con il felice coinvolgimento del Fai.”