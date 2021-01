Record di contagi da Covid, appello di Spataro

“Il numero dei contagiati dal Covid 19, dopo le feste natalizie, è quasi raddoppiato. Non possiamo restare indifferenti e inerti di fronte all’allarmante dato diffuso ieri dall’Asp con oltre 100 positivi. Un record che fa paura”. Ad intervenire è il consigliere comunale di Agrigento, Pasquale Spataro, preoccupato per la notevole curva di crescita della pandemia nel capoluogo e nel territorio agrigentino. “Quello che inquieta maggiormente – sottolinea Spataro – è l’atteggiamento superficiale e poco responsabile dei giovani che continuano a riunirsi senza rispettare il distanziamento sociale e spesso senza indossare i dispositivi di protezione individuale. Le scuole restano chiuse, ma i contatti avvengono lo stesso”. Episodi di assembramenti sono stati, infatti, segnalati ieri a San Leone e in via Atenea, zone peraltro già sotto i riflettori dell’amministrazione comunale. “Il mio appello è rivolto ai ragazzi, al loro buon senso, ma anche e soprattutto ai genitori – aggiunge Spataro – affinché esercitino un ruolo di controllo più severo sui figli in un momento così delicato e rischioso per l’intera collettività”. Il numero dei contagiati in città è in questo momento di 116, il più alto dall’inizio dell’emergenza sanitaria. “Non basta emettere le ordinanze anti assembramenti – afferma il consigliere Spataro – se poi non vengono rispettate. E’ necessario un controllo massiccio e costante del territorio: dal centro città alle periferie. Punire chi non osserva le prescrizioni è fondamentale per arginare la corsa del virus. La troppa leggerezza di alcune persone e la scarsa consapevolezza della grave situazione in atto – conclude Spataro – rischiano di far salire maggiormente la diffusione dei contagi, mettendo a serio rischio la salute pubblica e quindi anche quella delle nostre famiglie”. Spataro rivolge infine un appello al sindaco Miccichè, affinché “attenzioni responsabilmente la gestione dei mercati rionali, in modo che lo svolgimento delle attività sia rigorosamente subordinato al pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid 19. E questo ovviamente a garanzia e tutela degli stessi operatori economici e dei cittadini”.