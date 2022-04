Realmonte, lezione di legalità dei carabinieri a giovani studenti

Circa 200 alunni dell’istituto “Manzoni” di Realmonte, diretto da Graziella Fazzi, a lezione di legalità con un docente d’eccezione, il tenente Pasquale Rutigliano, comandante del Nor della compagnia dei Carabinieri di Agrigento. L’incontro, si inquadra nell’ambito della campagna di promozione della cultura della legalità nelle scuole della provincia, pianificata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, diretto dal colonnello Vittorio Stingo. Una lezione supportata da slide che ha affrontato numerosi argomenti, toccando i vari aspetti e i temi di attualità e di maggiore risonanza mediatica che spesso vedono coinvolti i ragazzi come vittime indifese: i reati intimidatori, il cyberbullismo, la violenza di genere, lo stalking, la sicurezza stradale, i rischi della rete e gli effetti derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti e dall’abuso dell’alcool, affrontati in un interessante dibattito molto partecipato da parte degli alunni che hanno posto numerose domande al tenente Rutigliano. Presenti oltre al sindaco, Sabrina Lattuca, anche il comandante della stazione di Realmonte, il maresciallo Antonio Ditto. Il Comandante del Norm, ha anche spiegato ed evidenziato le principali attività che ogni giorno svolgono i Carabinieri in tutto il territorio, illustrando in che modo la “Benemerita” persegue la cultura della legalità, soprattutto in via preventiva, con il contatto diretto con le scuole, luogo, oltre quello della famiglia, di importantissima formazione per i giovani. “ L’arma è presente sul territorio per questo genere di eventi –spiega il tenente Rutigliano-vicinanza alle scuole, stimolo a creare una cultura della legalità e dell’apertura verso la nostra istituzione in un’ottica di collaborazione e di ascolto attivo e di prossimità. Siamo qui per voi e si dimostra anche con questo. E’ stato aperto un dialogo costruttivo con i ragazzi che hanno esposto tutti quanti i loro dubbi in un’ottica di costruzione di un percorso e quindi rispondere a queste perplessità e creare l’idea di un arma dei carabinieri vicino alla popolazione è fondamentale sin dà questi contesti”. Un incontro proficuo sotto ogni aspetto, con la partecipazione attiva anche dei docenti presenti, che ha fornito un arricchimento personale a tutti, rafforzando quel sentimento di vicinanza tra l’Arma dei Carabinieri ed il territorio.” “Ancora una volta, la scuola si interessa di problemi della società ed in particolare affronta il problema della legalità- afferma il D.S, Gabriella Fazzi- Spesso nella scuole si parla di legalità, ma i ragazzi la vedono come una cosa distante da loro, anziché capire che è la concretezza della realtà e del mondo quotidiano che vivono momento per momento giorno per giorno. Oggi abbiamo i carabinieri, il tenente Rutigliano sta tenendo una lezione ai ragazzi e speriamo di stimolare ancora di più la loro curiosità ed il loro interesse verso una società sana fondata sulla legalità”. Un incontro di crescita per la comunità di Realmonte, come sottolinea il sindaco Sabrina Lattuca. “Proficuo l’ incontro tra l’Arma e la scuola, svolto stamane. Il tenente ha spiegato ai ragazzi le regole comportamentali civili, sociali e morali e gli alunni hanno seguito con grande interesse, per la costruzione di una società fondata sui principi della legalità. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri, l’Istituto comprensivo di Realmonte nella persona della dirigente la professoressa Fazzi ed i ragazzi che hanno mostrato attenzione sin dall’inizio e fino alla fine dell’attività che è stata posta in essere”.