Ravanusa, disposti controlli antisciacallaggio, registrata nuova fuga di gas, continuano le ricerche di Calogero e Giuseppe

Controlli antisciacallaggio sono stati disposti dai carabinieri a RAVANUSA, in provincia di Agrigento, dove sono stati sgomberati in 100 dopo il crollo della palazzina avvenuto lo scorso sabato sera. I militari dell’arma hanno identificato e allontanato alcune persone sospette che si aggiravano nei pressi delle case senza avere motivo per farlo. Intanto una fuga di gas è stata segnalata pochi minuti fa in via Galilei, a poca distanza da via Trilussa, dove sabato sera c’è stata l’esplosione e il crollo di quattro palazzine. I Vigili del fuoco si sono recati sul posto.

Continua senza soste il lavoro dei Vigili del fuoco alla ricerca degli ultimi due dispersi nell’esplosione che ha causato il crollo di una palazzina sabato sera. Per i soccorritori è stata la terza notte di lavoro con l’ausilio delle fotoelettriche. Si cercano Calogero e Giuseppe Carmina, padre e figlio. Sette, finora, le vittime accertate, mentre due donne sono state estratte vive dalle macerie.