Un quattordicenne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essersi sparato un colpo di pistola alla testa. Sono in corso indagini della polizia per capire se si tratta di tentato suicidio o incidente.

Gli agenti sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in un’abitazione di via Pitagora a Gela dove il ragazzo è stato trovato dalla madre riverso a terra in una pozza di sangue.

Entrambi i genitori sono dipendenti di una ditta di vigilanza privata. Il minore, che si trovava da solo in casa al momento della tragedia, avrebbe utilizzato la pistola della madre e non è chiaro se si sia sparato o se gli sia partito un colpo.