Un pensionato ultrasettantenne è stato avvicinato e truffato da alcune persone in via Roma nel centro di Porto Empedocle. Per un anello, una collana e un bracciale che, a dire dei truffatori, erano stati valutati 10mila euro, l’anziano a consegnato 3mila euro in contanti. A confermare che quei gioielli fossero preziosi, anche un complice che si è spacciato per gioielliere. E il pensionato è caduto nella “rete” dei delinquenti. Soltanto dopo aver fatto vedere i gioielli acquistati, ad alcuni familiari, la scoperta che erano pezzi di bigiotteria di scarso valore. Il pensionato ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla Stazione dei carabinieri di Porto Empedocle. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini.