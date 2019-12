Quarto Natale della solidarietà all’Hospice del “San Giovanni di Dio” di Agrigento

Si é svolto, presso il reparto Hospice – Clinica del Dolore dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, la giornata conclusiva della 4ª edizione del Natale della solidarietà, una raccolta fondi in favore dello stesso reparto, promossa da Alessandro Seminerio, in collaborazione con lo Juventus Official Fan Club Valle dei Templi di Agrigento.

La manifestazione, svolta in memoria della signora Maria Concetta Principato, madre di Alessandro, spentasi all’interno del reparto in seguito ad un brutto male, ha suscitato grande interesse riscuotendo un enorme successo in termini di contributo benefico e di partecipazione.

Grazie all’acquisto di una o più piantine grasse da parte di coloro i quali hanno contribuito alla maratona, é stata raggiunta la somma di 1.000 euro, che servirà ad acquistare scaffali e mobili per rendere ancora più accogliente, e funzionale il reparto gestito dal Dott. Geraldo Alongi.

Seminerio ed i componenti del Direttivo dello Juventus Club hanno donato anche delle piantine ai degenti ed alle loro famiglie. Alla manifestazione ha preso parte il Quartet Folk che, con canti natalizi della tradizione, hanno regalato momenti di grande emozione, allietando gli ospiti del reparto e tutti i partecipanti alla pregevole iniziativa.