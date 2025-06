In un tempo in cui spesso si sente parlare di malasanità, è importante dare voce anche alle esperienze positive, quando il sistema sanitario dimostra efficienza, umanità e competenza. Riceviamo e pubblichiamo con piacere la lettera di una paziente recentemente operata presso il Reparto di Chirurgia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento al primario Prof. Carmelo Sciumè, alla sua équipe e a tutto il personale del reparto

“Mi chiamo Valentina Patti e desidero esprimere pubblicamente la mia più profonda gratitudine al Reparto di Chirurgia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove sono stata recentemente sottoposta a un intervento di colecistectomia.

In un momento delicato della mia vita, ho avuto la fortuna di incontrare un team straordinario, composto da professionisti altamente qualificati, guidati con competenza e passione dal Prof. Carmelo Sciumè. Fin dal mio ingresso in reparto, ho percepito non solo grande professionalità, ma anche una profonda umanità e attenzione verso il paziente, che fanno davvero la differenza.

Ringrazio sinceramente l’intera équipe chirurgica per la precisione, la cura e la sicurezza con cui è stato eseguito l’intervento. Un grazie speciale anche a tutto il personale infermieristico e ausiliario: persone gentili, disponibili, attente ad ogni esigenza, che non fanno mai mancare un sorriso o una parola di conforto.

È giusto, e credo doveroso, far sapere che la buona sanità esiste. E io ne sono testimone diretta. Il Reparto di Chirurgia dell’Ospedale San Giovanni di Dio funziona, e funziona bene. È un esempio di eccellenza che merita di essere conosciuto e valorizzato.

Con riconoscenza e stima”

Valentina Patti

