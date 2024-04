Il Siracusa celebra il centenario con una vittoria, la Reggina continua a brillare e il Trapani fa beneficenza: tutti i dettagli e i pronostici per i playoff.

PUNTURE DI SPILLO. La 35 giornata del Torneo di Serie D girone I Come promesso, il Siracusa e la sua curva hanno festeggiato alla grande il centenario della fondazione del club, bellissima coreografia dei supporters ed in campo un sonoro 3-1 al malcapitato Castrovillari. Non si ferma la Reggina, autentica star del momento che rifila un perentorio 5-0 al Canicattì ormai salvo. Il big match tra Acireale e Real Casalnuovo si risolve in un nulla di fatto ma gli acesi in un’insolita maglia nera, vengono salvati dal solito Zuppel quando ormai il match sembrava compromesso. Il Trapani mai sazio, passeggia a Portici con un secco 5-0, immancabili le dichiarazioni del patron Antonini che ha promesso che le maglie del Trapani vittorioso, verranno destinate in beneficienza. Il Citta Sant’Agata non approfitta del pari tra Acireale e Casalnuovo e si fa fermare dalla Gioiese fanalino di coda. Considerata la distanza tra la 2° e la quinta, il Siracusa al momento non avrà necessità di disputare la semifinale playoff accedendo direttamente alla finale attendendo la vincente tra Vibonese e Reggina. La Vibonese ritrova energie per il rush finale ed espugna San Luca con un gol di Favetta. La Nuova Igea travolge per 4-0 il Locri mentre per il Licata è festa dopo la raggiante vittoria contro il Ragusa per 2-0, una doppietta di Rotulo nella prima mezz’ora risolve il match sul neutro di Ravanusa. Mancano 3 turni al termine e quasi tutto sembra deciso. (Foto LFA Reggio Calabria)

Gianluigi Carlino