Dopo l’inebriante festa del Trapani. Il cui presidente ha coniato la t-shirt “Non Ci Basta” lasciando palesemente intendere chiare ambizioni in serie maggiori, riprende il campionato con molti verdetti già scritti e alcune situazioni da chiarire. Dopo gli ultimi due strepitosi tornei culminati con una promozione ed una tranquilla salvezza, la dirigenza del Canicattì sembra volere cedere il passo, stanca delle mancate promesse circa il rifacimento del glorioso Bordonaro, la qual cosa, com’è noto, ha costretto i biancorossi a giocare sempre a Ravanusa. Le attenzioni delle amministrazioni comunali nei confronti dello sport sono oramai minime; una volta erano bacino di utenza per elezioni e rinnovi mandati, oggi c’è il disinteresse totale e le squadre, specie al Sud sono lasciate sole al loro destino. E’ bene ricordare che nel calcio dilettantistico, la parola lucro non esiste, chi investe ci rimette soltanto, animato da una smisurata passione, a volte ego, ma sempre con la propria tasca! Il campo di Ravanusa ha assurto al ruolo conclamato di refugium peccatorum per il calcio agrigentino: anche il Licata domenica prossima si gioca le sue carte salvezza sul neutro della cittadina ravanusana. Nella parte alta della classifica il Siracusa, dopo un eccellente girone di andata, sta faticando non poco nel ritorno e per sua fortuna si troverà domenica 14, ad affrontare l’ormai out Castrovillari. Tema della gara sarò però lo spettacolo offerto dal pubblico aretuseo, che festeggerà sul campo il centenario della fondazione del Siracusa Calcio, sarà una bella giornata di sport: forse torrida!!! L’altra grande candidata al salto di categoria, la Reggina avrà da affrontare l’ormai salvo Canicattì. A nostro avviso le due compagini citate, Siracusa e Reggina sono le vere favorite per questi playoff, con gli amaranto che hanno l’inerzia dalla loro in virtù dei tanti risultati conseguiti nel girone di ritorno e di un’amalgama pressochè perfetta. Ad intralciare i piani delle due ci sarà sicuramente la Vibonese, al centro di una curiosa trattativa settimanale, fatta di dichiarazioni roboanti e comunicati chiarificatori: ebbene sì, la Vibonese ha concluso un accordo di partnership con il patron Bandecchi, ex presidente della Ternana nonché sindaco della stessa citta, noto patron dell’Università privata Unicusano, il quale in cambio di una generosa offerta di 100.000 euro spalmata in due tornei (una tranche subito, l’altra per il prossimo torneo) ha chiesto alla cittadina calabra di poter installare una sede in loco della propria Università. A Portici invece si godranno la corazzata Trapani che ha ottenuto l’anticipo della gara alle ore 14.30; mentre il big match sarà Acireale Casalnuovo che decreterà probabilmente l’eventuale quarta classificata ai playoff (potrebbe tuttavia essere una corsa vana per via della differenza punti con la seconda classificata!) Detto del Licata contro il Ragusa, il San Luca affronta la Vibonese e la Nuova Igea affronta il Locri, protagonista in settimana di un feroce battibecco con la società Sancataldese dopo gli strascichi della gara di domenica scorsa. Accuse e controaccuse tra Locri e Sancataldese di presunte o vere aggressioni e minacce, che appartengono ad un calcio folkloristico che speriamo sia sepolto per sempre. L’arena è il terreno di gioco, i gladiatori sono unicamente i calciatori; i dirigenti hanno un altro ruolo. Gioiese Citta Sant’Agata chiudono la 35°, ne vedremo come sempre delle belle.