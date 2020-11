Pullara: l’assessore Razza pensi ad essere umile invece di minacciare querele

“L’Assessore Razza anzichè infuriarsi e minacciare querele a chi dice che in Sicilia non ci sono posti letto dovrebbe avere

un atteggiamento costruttivo e più umile nei confronti dei deputati eletti”

Lo sostiene il Vice Presidente della Commissione Sanità all’Ars On. Carmelo Pullara.

“L’Assessore alla Sanità Razza-dichiara Pullara- contesta i parametri che hanno portato Roma a inserire la Sicilia nell’area arancione tra le regioni a rischio medio alto e si dice pronto a querelare chi dice, definendoli sciacalli, che in Sicilia non ci sono posti letto. Innanzitutto è inutile che l’assessore Razzi alzi la voce e i toni e dica sciocchezze. Occorre accettare la critica politica considerato quanto sta accadendo. Invece di criticare il colpevole ritardo nell’attuare quanto programmato e condiviso mesi addietro-aggiunge Pullara-l’Assessore Razza dovrebbe pensare ad arrivare al giorno della discussione sulla censura presentata da PD e 5 stelle con un atteggiamento costruttivo e più umile per i deputati eletti che sono rappresentanti del popolo e pertanto meritano risposte e rispetto. Se l’assessore vuole proprio intervenire che lo faccia in maniera fattiva e intelligente-conclude Pullara- cominciando con il denunciare tutte le ambulanze in fila che creano assembramento e ostacolano gli ingressi nei pronto soccorso”.