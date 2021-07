Pullara: “Il sindaco di Favara vittima di una disputa politica”.

“Le dimissioni del sindaco di Favara Anna Alba rappresentano una sconfitta per tutti. In un territorio delicato come il nostro, con progetti da troppi anni al palo e una classe dirigente che ha sistematicamente fatto prevalere l’interesse di poltrona al bene comune, ci troviamo ancora una volta ad assistere al fallimento della politica a cominciare di quella Governo Regionale. Un fallimento contro il quale mi sono personalmente battuto, al solo scopo di evitare che un’intera comunità pagasse sulla propria pelle le conseguenze disastrose di una disputa politica.” Così il presidente deputato regionale, Carmelo Pullara, interviene dopo le dimissioni del primo cittadino di Favara. “Tutto questo- continua- mentre su temi delicatissimi come rifiuti, acqua e stabilizzazione dei precari il Governo Regionale ha lasciato sola la sindaca. Il Comune di Favara, come avevamo previsto nei giorni scorsi, a poche settimane dalla scadenza elettorale, affonda sotto il peso dei rifiuti con i cittadini esasperati e la politica interessata più ad occupare poltrone che alla soluzione dei problemi.”