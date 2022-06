“Nei giorni scorsi lo sceicco ed ex primo ministro del Qatar, Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani, è arrivato fin al bagnasciuga a Realmonte con il suo Tender sulla riva della spiaggia delle Pergole. La foto dell’imbarcazione subito postata sui social ha scatenato l’indignazione dell’associazione Mareamico di Agrigento che, con una battuta rievoca i film di Toto’ e si chiede come mai un miliardario possa infischiarsene delle regole”.

Sono le parole dell’onorevole di “Prima l’Italia” Carmelo Pullara.

“Ebbene-scrive Pullara- ci sono volte che parlare è più facile che tacere. Occorrerebbe capire che c’è un tempo per ogni cosa. L’associazione Mareamico, che stimo per le diverse battaglie, non deve però esercitare sempre ed a tutti i costi un ruolo.

La promozione del nostro territorio-sottolinea Pullara- seppur nella salvaguardia e nel rispetto delle leggi deve consentire talune eccezioni che siano però rigorosamente gestite. Come se chiedessimo come mai i magistrati scortati hanno le corsie preferenziali ovvero i rappresentanti delle istituzioni abbiano la precedenza”. Consiglio all’associazione Mareamico – conclude Pullara – non essere a tutti i costi contro per voler apparire. Gli integralismi, la storia insegna, che sono deleteri. Occorre, dopo le battaglie, evolversi per le progettualità.”