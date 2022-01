Pugno in faccia a poliziotto, denunciato tifoso

Il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ha emesso un Daspo a carico di un soggetto che in occasione dell’incontro di calcio Licata – Sancataldese, disputatosi il 12 dicembre scorso allo stadio “Dino Liotta” di Licata, nel tentativo di sottrarre la telecamera ad un operatore della polizia Scientifica, in quel momento in servizio, ha strattonato il poliziotto contro il muro, sferrandogli un pugno in volto. Il facinoroso s’è reso dunque protagonista di un episodio di violenza in occasione di una manifestazione sportiva, tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica, o di creare turbative per l’ordine pubblico. Nei giorni scorsi, il provvedimento, è stato notificato dagli uomini del Commissariato di Licata. Il tifoso, inoltre, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per i reati di violenza o minaccia a Pubblico ufficiale.