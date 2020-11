Pudm: Miccichè a colloquio con Olimpia Campo

AGRIGENTO. I rapporti fra il comune di Agrigento e il demanio marittimo sono stati al centro oggi di un incontro fra l’amministrazione comunale e il dirigente del servizio, dott. Olimpia Campo. Sul tavolo moltissimi delicati argomenti che riguardano le concessioni per l’utilizzo delle strutture demaniali a San Leone come gli impianti sportivi del Lungomare, il piazzale Caratozzolo o il pontile del porticciolo. Si è parlato anche del boschetto del Viale delle Dune e si è stabilito un accordo fra il Demanio, il servizio ) dello Sviluppo Rurale e il Comune per la sistemazione e la fruibilità del boschetto. Convenuta una verifica delle concessioni e degli oneri da pagare e successivamente si potrà lavorare a redigere l’obbligatorio Pudm, ovvero il piano di utilizzo delle aree del demanio Marittimo.