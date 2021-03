Prove d’estate sulle spiagge sanleonine. Il sole, le temperature gradevoli e , soprattutto, la voglia di libertà: gli agrigentini hanno cominciato a frequentare i litorali e qualcuno con tanto di telo mare e costume per la prima tintarella. In solitaria, distanziati o con la famiglia, sono loro i primi bagnanti della stagione. C’è chi, in vista delle vacanze di Pasqua per gli studenti al via domani, ha fatto i bagagli per trasferirsi nelle residenze estive per godere del mare e del relax. C’è, così, tanta voglia di vivere in liberta’ , pur rispettando le norme anticovid (questo almeno si spera). Si guarda alla bella stagione che verrà con ottimismo nonostante i tanti punti interrogativi imposti dalla pandemia.