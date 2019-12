Prova di maturità della Fortitudo Agrigento, Cagnardi a Napoli i ragazzi encomiabili

I biancazzurri hanno sbancato il PalaBarbuto imponendosi con il risultato di 64 a 74. Successo che vale tantissimo se consideriamo che la squadra di coach Cagnardi ha dovuto trascorrere l’ultima settimana lontano da casa per via del recupero di giovedì scorso a Treviglio.

“Sapevamo sarebbe stata una partita difficile, Napoli è squadra molto quadrata e fisica e dovevamo comprendere il nostro livello di energie. Fuori casa poteva essere rischioso giocare una partita troppo aperta. Devo dire che i ragazzi sono stati encomiabili perché hanno interpretato nel modo corretto il piano gara che non avevamo nemmeno avuto il tempo di provare sul parquet. Devo fare i complimenti ai miei giocatori. Siamo un gruppo coeso e lo siamo dall’inizio dell’anno”.

Cagnardi gongola dopo aver battuto Torino, si prende la soddisfazione di imporsi anche sul parquet dei partenopei, formazione che come i piemontesi è stata costruita per recitare un ruolo da protagonista.

“E’ chiaro – aggiunge il coach – che soffriamo anche di alti e bassi ma la differenza l’ha fatta la ‘garra’ difensiva e la voglia di non arrendersi mai. I ragazzi hanno lottato su ogni pallone. Sono cose banali che tolgono un po’ di merito a noi allenatori, ma in campo ci vanno loro. Quando i giocatori hanno questa attitudine tutto diventa più facile anche per noi che stiamo in panchina a guidarli”.

Cagnardi oltre alle prove individuali ha potuto contare ancora una volta sulla panchina.

“Il terzo quarto è partito con dei nostri attacchi senza, però, realizzare. La verità è che abbiamo subito 12 punti. La vera chiave è stata la costanza all’interno dei dieci minuti. Puoi costruire dei tiri e non segnarli, ma se dall’altra parte fai tre o quattro stop difensivi importanti, al di là del punteggio, è il senso di fiducia che ha la squadra nel controllare la partita. Lì, abbiamo capito che potevamo vincere”.

Adesso Agrigento può preparare la prossima sfida casalinga. Domenica 15 dicembre al PalaMoncada arriva la Bertramp Tortona.