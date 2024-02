Utilizzare l’anfiteatro e la vicinanza alla necropoli Pezzino per valorizzare il patrimonio storico della città

Il giornalista e scrittore Paolo Cilona, noto per il suo impegno a favore della città di Agrigento, ha lanciato una proposta ambiziosa per il recupero del Parco dell’Addolorata. Questo parco, che ospita tra l’altro un anfiteatro potenzialmente utilizzabile per eventi di rilievo, si trova proprio nelle vicinanze della necropoli Pezzino, un’area archeologica di notevole interesse storico.

La proposta dell’operatore culturale:

L’idea di Cilona è quella di concedere la gestione del Parco all’Ente Parco Archeologico di Agrigento, considerando la sua prossimità alla necropoli e l’afflusso di oltre un milione di visitatori che potrebbero garantire risorse economiche sufficienti per la sua manutenzione.

Inoltre, secondo Cilona, l’utilizzo dell’anfiteatro potrebbe essere particolarmente interessante, richiamando il modello delle strutture dell’antica Grecia. Questo utilizzo non solo valorizzerebbe il patrimonio storico della città, ma potrebbe anche evitare la necessità di costruire altre strutture temporanee durante i periodi estivi, risparmiando risorse economiche.

Nel novembre del 2019 , la giunta dell’allora sindaco Firetto aveva proposto di esternalizzare l’area per rivitalizzarla. Da allora l’argomento è finito nel dimenticatoio.