Professione? Cacciatore di selfie

Piccole storie di città – Se esistesse un record, sarebbe sicuramente tra i vincitori. Si chiama Gabriele Bruccoleri, ha 31 anni e nella vita fa il “cacciatore di selfie” per la sua capacità di riuscire sempre a farsi immortalare a fianco di personaggi famosi. Da oltre dieci anni l’agrigentino si presenta immancabilmente ovunque possa esserci un personaggio famoso; camerini di teatro, palchi, camere d’albergo o ristoranti, e con il suo sorriso sornione e una certa nonchalance, chiede di poter fare una foto con il Vip. Nel corso della sua attività, di selfie, ne ha messi insieme così tanti che ora ha deciso addirittura di ordinarli in un suo archivio privato con tanto di storia dello scatto: data, luogo e orario preciso. “La prima – racconta Gabriele Bruccoleri – fu una foto con Manuela Arcuri all’uscita dal teatro Pirandello. Lei era scortata da una serie di robusti boys che garantivano la sua sicurezza, ma sono riuscito ugualmente a fermarla e ad avere una foto con lei”. Dopo la bella Arcuri, vennero tutti gli altri. Il selfie che maggiormente l’inorgoglisce è quello fatto con l’attore Terence Hill. Quello sempre desiderato e mai fatto, invece sarebbe stato con il Maestro Ennio Morricone. Di taluni artisti di passaggio ad Agrigento, a furia di presentarsi ogni qualvolta per chiedere di fare un selfie, è diventato “quasi amico”, a cominciare da Massimo Ranieri per finire con Albano. Memorabile fù invece la battuta scherzosa che gli rivolse Nino Frassica, all’ennesima richiesta di un selfie: “Perché no? – disse l’attore. – Ormai vengo ad Agrigento solo per fare un selfie con te!”. Ma a Gabriele Bruccoleri, (che comunque un lavoro serio ce l’ha pure, ed è quello di assistente di persone anziane o disabili) non va sempre bene. Spesso si è trovato davanti a dei “no”; alcune volte detti con gentilezza, altre in maniera sgarbata. Tra i personaggi che non hanno voluto fare una foto con lui, segnala Antonello Venditti e Pino Daniele. Entrambi hanno rifiutato nonostante un’attesa di ore, sotto il palco, aspettando la fine dei loro concerti nella Valle dei templi. “Ogni scatto, ogni selfie ha una sua storia”- spiega il collezionista mentre ricorda la gentilezza e la pazienza di Lucio Dalla e la simpatia dei registi Lina Wertmuller e Mario Monicelli, (questi ultimi “beccati” durante una lontana edizione del Festival del Cinema Efebo d’Oro). Caso a parte Bruccoleri riserva alla vincitrici delle varie edizioni di “Miss Italia” cui per un selfie lui è disposto a fare follie; perfino a spostarsi a sue spese in altre zone della Sicilia o del resto d’Italia. L’ultimo selfie in ordine di tempo è stato quello con lo chef stellato Carlo Cracco bloccato mentre stava girando uno speciale di cucina alla Scala dei Turchi. “In verità – confessa – è stato uno scatto poco riconoscibile, immortalato purtroppo con la mascherina sul viso perché lui non se l’era voluta abbassare”.

“Questa pandemia – conclude Gabriele Bruccoleri – è una rovina. Non solo perché diventa sempre più difficile incrociare vip in giro da queste parti ma anche perché, se poi gli chiede di abbassare la mascherina per essere un po’ più riconoscibili, ti mandano a quel paese!”.

LORENZO ROSSO