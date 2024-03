Decise quattro condanne con pene ridotte, un’assoluzione e un proscioglimento per prescrizione al processo d’appello scaturito dall’inchiesta “Up and down” (su e giù) su un vasto traffico di cocaina dal Belgio ad Agrigento e Favara. I giudici della quarta sezione della Corte di Appello di Palermo hanno inflitto la condanna a 14 anni e 3 mesi di reclusione a Carmelo Fallea, 49 anni, di Favara (16 anni in primo grado); 7 anni e 2 mesi per Carmelo Vaccaro, 45 anni, di Favara (7 anni e 8 mesi); 6 anni e 8 mesi per Calogero Presti, 50 anni, di Favara (7 anni e 5 mesi); 6 anni e 8 mesi per Rania El Moussaid, 39 anni, originaria del Marocco residente ad Agrigento(7 anni e 2 mesi).

Assoluzione per Gaspare Indelicato, 41 anni di Favara, condannato in primo grado a 7 anni e 2 mesi per associazione a delinquere e un’ipotesi singola di spaccio e non doversi procedere per Stefano Sacco, 59 anni, di Porto Empedocle, unico imputato al quale non si contestava l’associazione a delinquere ma la detenzione illecita di droga. Le accuse, a vario titolo, per gli imputati sono di associazione a delinquere, finalizzata al traffico internazionale di droga e, in alcuni episodi, di cessione di sostanze stupefacenti o spaccio.