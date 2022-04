Processo ad avvocatessa agrigentina, cade l’accusa di estorsione

I giudici della Corte di Appello di Palermo hanno riformato la sentenza a carico dell’avvocato di Agrigento, Francesca Picone e della sorella Concetta, consulente di un patronato, condannate il 7 dicembre del 2018 per le accuse di estorsione e tentata estorsione a carico dei familiari di alcuni clienti disabili dello studio legale. Il Gup del Tribunale di Agrigento, Alfonso Malato aveva inflitto quattro anni all’avvocatessa e un anno e otto mesi alla sorella.

Nell’accogliere il ricorso dei legali difensori, gli avvocati Angelo Farruggia, Annalisa Russello, Fabrizio Siracusano e Valerio Spigarelli, i giudici hanno chiarito che non fu commessa alcuna estorsione, nè tantomeno ci fu un tentativo di estorsione, ma si trattò di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, reato comunque che non è più punibile in quanto prescritto.

I giudici hanno, infine, confermato i risarcimenti alle presunte vittime costituiti parti civili con l’assistenza degli avvocati Gisella Spataro, Salvatore Pennica e Arnaldo Faro, dimezzando però, le provvisionali da 10.000 a 5.000 euro. Secondo l’accusa iniziale l’avvocatessa avrebbe costretto alcuni clienti che assisteva in una causa per ottenere l’indennità di accompagnamento per figli o familiari disabili, a pagare una parcella ulteriore a quella stabilita dal tribunale.