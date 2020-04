Ci siamo, nonostante lo stop dovuto all’emergenza Covid19, i lavori sul cantiere del Ponte Petrusa sono ripresi in modo spedito. Un accelerata che potrebbe portare al completamento entro le date prestabilite.

Nei giorni scorsi, il cantiere per la ricostruzione del ponte Petrusa, a causa dell’emergenza Covid, si aera fermato, come la maggior parte dei cantieri, in Sicilia e in Italia. L’impresa appaltatrice si è poi adoperata per riprendere le attività nel rispetto del protocollo sulla sicurezza.