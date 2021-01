Primo tuffo dell’anno per Aria Luce, friulana che ha deciso di vivere qui (VIDEO)

Primo bagno dell’anno per Aria Luce. Friulana, insegnante in pensione, da tre anni si è trasferita nell’agrigentino dove ha deciso di prendere casa. Ha vissuto tra la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia e non ha origini siciliane. “Ho scelto di vivere qui perchè è il posto migliore dove stare”, ha spiegato ai nostri microfoni dopo aver fatto un bagno nella spiaggia di San Leone. E’ mezzogiorno, c’è sole, una leggera brezza che viene dal mare e la temperatura è di 14 gradi. “Io faccio il bagno tutto l’anno e non sono la sola. Oggi l’acqua è un pò freddina ma comunque piacevole, se fossi rimasta a vivere al nord, oggi alla mia età sarei piena di acciacchi, qui invece faccio invidia a tutti”.