Lunedì 15 aprile prossimo, alle 10, nella Sala Zeus del Palacongressi, avrà luogo la presentazione del volume dedicato al Fondo Fotografico Eredi Stefano Pirandello della Biblioteca Museo Regionale “Luigi Pirandello”. Un volume – Edizioni Torri del Vento – curato da Michele Di Dio e Rosalba Motta, che rappresenta un importante contributo alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio detenuto dall’istituzione bibliotecaria, sito dipendente del Parco Archeologico Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento.

L’evento vedrà i saluti istituzionali di Giuseppe Parello, Commissario straordinario del Parco Archeologico Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, di Roberto Sciarratta, Direttore del Parco, di Francesco Miccichè, Sindaco del Comune di Agrigento e di Filippo Romano, Prefetto di Agrigento. Rino Caputo, già Professore ordinario di Letteratura italiana nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata” e Direttore della Rivista internazionale “Pirandelliana” avrà il compito di introdurre e moderare l’evento. La giornata sarà arricchita da intermezzi musicali a cura di Rita Capodicasa al pianoforte, accompagnata da Mauro Cottone al violoncello. Le loro performance renderanno omaggio alla bellezza, all’arte e alla letteratura, con espliciti richiami alla produzione scritta del Nostro.

Gli interventi vedranno avvicendarsi Rosalba Motta, già Responsabile della Filmoteca e Fototeca della Biblioteca Museo Regionale “Luigi Pirandello” di Agrigento, Michele Di Dio, Fotografo e Storico della fotografia e già in servizio presso il CRICD e Rosario Maniscalco, Dirigente U.O. 2 del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento ed offriranno approfondimenti sulla preziosa collezione fotografica, testimonianza visiva dell’universo pirandelliano. Seguiranno gli interventi del Prof. Franco Zangrilli, già Full Professor d’Italiano e di Letteratura comparata alla “City University of New York” ed i contributi delle scrittrici Cetta Brancato e Giovanna Giordano. Le letture affidate alla voce dell’attrice Annagrazia Montalbano trasporteranno il pubblico in un viaggio emozionale attraverso la bellezza delle parole. Il Direttore Roberto Sciarratta sottolinea l’importanza del volume come documento storico e ringrazia coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Rosario Maniscalco, Dirigente U.O. 2, evidenzia il ruolo della fotografia come bene culturale ed esprime gratitudine per il lavoro svolto. “Questa pubblicazione – spiega il Direttore Sciarratta – rappresenta un’occasione unica per immergersi nella storia e nell’arte attraverso gli occhi dei fotografi che hanno immortalato la vita e le opere di Luigi Pirandello e della sua famiglia. Il volume sarà un prezioso strumento per studiosi, appassionati e cittadini desiderosi di conoscere e preservare il ricco patrimonio culturale di Agrigento. L’opera racchiude quattro contributi scientifici e la riproduzione di 220 stampe del fondo. Rappresenta un valido documento storico, costituendo un’ampia ed organica raccolta iconografica. Il catalogo vede la luce dopo un approfondito lavoro di catalogazione, studio e valorizzazione del fondo”. “L’opera che oggi vede la luce grazie all’impegno del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e della sua Biblioteca-Museo “Luigi Pirandello” – aggiunge Maniscalco – colma una lacuna nella sistematica delle pubblicazioni curate dall’istituzione”. Inoltre rileva l’importanza della fotografia come bene culturale, idea sottesa al prodotto editoriale che si presenta oggi, “con l’esplicito intento di valorizzare l’archivio fotografico della Biblioteca e ciascuna delle fotografie che lo compongono come bene culturale”.