Presentazione del libro “Morti opportune”

Martedì 21 Luglio alle ore 18,30 nella terrazza/giardino a Porta di Ponte, nell’ambito della Rassegna “AUTORI IN GIRGENTI” organizzata dal S.I.L. SICILIA, dalla Libreria Il Mercante di Libri e dall’Associazione Emanuela Loi, sarà presentato il libro “Morti Opportune”, edito da L’identità di clio, dell’ex Procuratore Antimafia Dott. Alberto Di Pisa. Oltre alla presenza dell’autore, ci saranno il giornalista Stelio Zaccaria, il dott. Salvatore Cardinale, già presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta e il dott. Alessandro Accurso Tagano Coordinatore SIL SICILIA.

Il libro si occupa di morti sospette ( per qualcuno “opportune”) che hanno riguardato appartenenti alle Forze dell’Ordine. In tutti i casi analizzati ci si trova davanti alla presenza di una verità processuale a fronte della quale permangono interrogativi non risolti.