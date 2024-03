Peugeot E-3008: Il Nuovo SUV Fastback Elettrico Debutta in Sicilia

Presentazione in anteprima nazionale della Peugeot 3008, finalista dell’Auto dell’Anno 2024, presso la concessionaria Automobile France di Agrigento.

Nella sede della concessionaria Automobili France, un evento unico ha catturato l’attenzione degli appassionati del marchio: la presentazione in anteprima nazionale della nuova Peugeot 3008. Questo nuovo Suv fastback, finalista dell’Auto dell’Anno 2024, ha fatto il suo debutto in Sicilia grazie al concessionario Angelo Ferro, di fronte a una platea entusiasta di affezionati, competenti e curiosi.

Con questa nuova generazione, Peugeot si impegna fortemente nell’elettrificazione della mobilità, offrendo motorizzazioni 100% elettriche insieme alle versioni ibride. Con le sue tre motorizzazioni elettriche e’ stato ridisegnato da zero sulla nuovissima piattaforma STLA Medium di Stellantis Il SUV fastback è un manifesto del prossimo futuro del marchio francese, che con E-3008 entra in una nuova dimensione elettrica. E-3008 è un SUV dinamico che unisce piacere di guida, prestazione, efficienza e il massimo del comfort. Il SUV francese sarà disponibile in tre motorizzazioni elettriche si va dai 210 ai 320 CV di potenza, con autonomia compresa tra 527 e 700 km

