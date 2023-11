Peculiarità del Premio è che il premiato deve venire ad Agrigento a ritirare il riconoscimento perché non si accettano deleghe. Si è conclusa la 46 esima edizione del “Premio Telamone” che dal 1977, per iniziativa del “Cepasa”, Centro partecipazione e azione sociale, premia le eccellenze siciliane. “Quella di quest’anno è stata un’edizione particolarmente partecipata e apprezzata – commenta il presidente Paolo Cilona. – In particolare tra gli altri abbiamo consegnato un riconoscimento speciale, il “Premio Telamone Solidarietà” a don Pino Vitrano che è l’erede spirituale di Fratel Biagio Conte che era venuto nella città dei templi agli inizi degli anni duemila a ritirare il premio”. Annualmente, nell’ultimo sabato di Novembre, arriva l’appuntamento storico per Agrigento che nel corso degli anni ha visto approdare nella città dei templi, per ritirare i riconoscimenti, personaggi di grande caratura un po’ in tutti i campi. “Ad esempio quest’anno tra i nove premiati c’era il procuratore generale della Corte d’Appello di Messina, Carlo Caponcello, che tra l’altro ha origini agrigentine – continua Cilona – ma nel corso di questi 46 anni abbiamo consegnato il Telamone a ben quattro presidenti della Corte di Cassazione, a 25 cavalieri del lavoro oltre a numerosi esponenti del mondo artistico e culturale, primi fra tutti, gli scrittori Leonardo Sciascia, Dacia Maraini e Andrea Camilleri”. Quest’anno a ritirare la statuetta del Telamone, simbolo di tenacia e determinazione, oltre oltre a don Pino Vetrano e a Carlo Caponcello, sono stati: la campionessa pluripremiata nel lancio del giavellotto Giusi Parolino, il giornalista e scrittore Roberto Alajmo, l’oncologo Fabio Calabrò, l’artigiano innovativo e fondatore di “Sygla” Salvatore Fazzino, il Presidente nazionale dell’Azione Cattolica Giuseppe Notarstefano, il Gruppo Mancuso, leader nel panorama internazionale nel settore food e il Prefetto Valerio Valenti Consigliere di Stato, Nel corso della manifestazione sono state assegnate le targhe al merito del Premio Telamone agli artisti: Rosi Mandracchia, Giuseppina Mira, Edoardo Savatteri, Giovanni Moscato e Mario Gaziano, quest’ultimi autori della canzone “Agrigento da sempre”.

LORENZO ROSSO