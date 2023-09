A Porto Empedocle, la statale 115 durante il periodo estivo risulta particolarmente trafficata, sia da quanti si spostano da un paese all’altro che da quanti raggiungono le spiagge e le località balneari. Questo significa disagi per gli empedoclini ma anche per chi è in transito verso

Agrigento e Sciacca: lunghe code

causate dai tanti veicoli in movimento sull’unica via di collegamento tra i versanti Est ed Ovest della Provincia (che peraltro sopporta anche il traffico commerciale diretto al Nord di tutta la fascia sud della Provincia di Trapani attraverso la SS 640 e le Autostrade per Messina), con attese per l’attraversamento che a volte sfiorano le due ore. La pro loco del comune marinaro ha scritto ai sindaci di Porto Empedocle, Agrigento,Ribera, Siculiana, Sciacca, Realmonte, Montallegro e Cattolica Eraclea, all’Anas, all’Irsap, alla Regione, alla Prefettura e al ministero dei trasporti per chiedere interventi risolutivi.

“Ormai la situazione che si registra da almeno una decina di anni, con crescente intensità di anno in anno, è divenuta insostenibile- dice il presidente della Pro Loco, Paolo Savatteri- condizionando pesantemente la mobilità dei cittadini e la stessa vita della città e dell’intero comparto commerciale della fascia sud occidentale della Sicilia.

Eppure negli anni 70 – spiega Savatteri- gli Amministratori del tempo con lungimiranza previdero nel piano Regolatore della città l’Asse Urbano,cherappresentava una sorta di circonvallazione della città, progetto poi fatto proprio dall’Area di Sviluppo Industriale di Agrigento, che ne ampliò al funzione,trasformandolo in strada di collegamento tra l’area portuale e zona artigianale con l’area mineraria di Realmonte; i lavori finanziati, per li primo tratto iniziarono negli anni 80, furono sospesi più volte nel corso degli oltre 40annitrascorsi, ripresi finalmente nel 2018 per essere ultimati nel 2019, ma attualmente inspiegabilmente fermi, mentre li secondo tratto aspetta ancora di essere finanziato.

Ebbene questo primo tratto, pur nella sua attuale inutilità (la strada da progetto avrebbe dovuto aggirare gli agglomerati urbani di Porto Empedocle e Realmonte per poi innestarsi sulla SS 115 prima di Siculiana all’altezza della ctr Rina), grazie alla bretella di collegamento, che si innesta con la SS 115 Ter in zona Ponte di Ferro, avrebbe potuto consentire di smaltire una parte del traffico diretto al mare, scaricandolo dalla SS 115. Ma cosa hanno fatto gli Amministratori locali ed i politici dell’intera Provincia in quest’ultimo ventennio? Nessuna programmazione per assecondare lo sviluppo turistico dell’intera Provincia, che ormai, grazie anche agli insediamenti di strutture di grande richiamo a livello internazionale (Resort Verdura Rocco Forte di Ribera e Adler Resort di Siculiana) necessità di collegamenti rapidi per la mobilità degli ospiti. Considerato che il rallentamento della circolazione stradale nel nodo di Porto

Empedocle investe, come detto, l’intera fascia costiera della Sicilia Sud Occidentale, auspichiamo un interessamento della classe politica Provinciale, Regionale e Nazionale, per i doverosi urgenti interventi sull’ANAS e sull’IRSAPperi lcompletamentod ituttii lavori in corso e per il finanziamento delle opere mancantiall’attualeincompiuta,c h ecompletata risolverebbe in viadefinitivai lgraveproblema.

Ma la città non può ancora aspettare! Bisogna intervenire con soluzioni immediate”. Secondo la Pro Loco “oltre alla eliminazione del semaforo provvisoriamente collocato in corrispondenza della curva Capizzi, la rotonda in prossimità del cimitero che risolverebbe li problema dell’attraversamento della 115 da sud a nord con l’eliminazione del semaforo e di uno svincolo adeguato in corrispondenza dell’ingresso Ovest alla città”.