Portano cibo ai senzatetto a Natale: così sentono il calore di una famiglia per una sera

A Natale siamo tutti più buoni, per antonomasia. Ma c’è chi ha deciso di trasformare le parole in fatti. Come? Portando pizze e bibite ai senzatetto sotto i porcini di piazzale Rosselli, ad Agrigento.Lo hanno fatto i fratelli Arcieri de “La Giara”.

Un’operazione benefica che ha in primis fatto del bene a loro stessi: “È stato un vero natale per noi”, dicono. Una lodevole iniziativa che si è realizzata in una fredda sera invernale, quella della vigilia di Natale. Il risultato sono stati sorrisi ed emozioni che hanno sciolto il cuore del ristoratore, rendendo questo Natale probabilmente “bello”.

Sono state tante in questi giorni e da più parti le iniziative di solidarietà natalizia.