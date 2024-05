Ha rischiato di provocare uno scontro frontale con una pattuglia della Questura di Agrigento. Il poliziotto alla guida della vettura di servizio, sterzando in tempo, ha evitato un grave incidente, con tutte le conseguenze del caso. La persona alla guida di quell’auto, che procedeva a zig e zag e invaso la corsia opposta, senza fermarsi ha tirato dritto. Ma non ha fatto molta strada: è stata inseguita e bloccata poco più aventi. Si tratta di una trentaseienne agrigentina, risultata positiva al test dell’alcol, con un valore di ben quattro volte il limite consentito dalla Legge. A suo carico è scattata la denuncia, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente.

L’auto non è stata sequestrata perché intestata ad una società. La donna alla guida dell’auto, l’altra sera, stava tornando a casa. All’improvviso giunta all’altezza del curvone del tempio di Giunone, in via Panoramica dei Templi, verosimilmente a causa dei fumi dell’alcol, ha invaso la corsia opposta rischiando l’impatto frontale con la pattuglia della polizia. L’agente alla guida ha invertito prontamente il senso di marcia, per poi mettersi all’inseguimento di quell’auto. Una volta fermata la trentaseienne ha mostrato sin da subito i chiari segni di ubriachezza. Sottoposta all’alcol test a mezzo etilometro è stata trovata con un tasso alcolemico pari a 2,20 g/l.