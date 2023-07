Preoccupazioni riguardanti l’idoneità del terreno e le possibili conseguenze igienico-sanitarie e di traffico

Agrigento, 15 luglio 2023 – Una polemica è esplosa nel Villaggio Mosé di Agrigento in seguito all’installazione di un circo Orfei in viale Cannatello, una zona commerciale ad alto traffico frequentata anche dai veicoli diretti alle spiagge di San Leone. Il circo ospita diversi animali, ma le preoccupazioni, secondo i residenti, riguardano sia l’idoneità del terreno su cui è stato eretto il circo, sia gli effetti collaterali igienico-sanitari e di congestione del traffico che potrebbero derivarne.

“La questione- si legge in una nota diffusa dagli abitanti delle strade in prossimità del circo- solleva interrogativi su come le autorità competenti abbiano potuto rilasciare i necessari nulla osta per l’installazione del circo, considerando i problemi evidenti che ne derivano. In particolare, si sottolinea la natura non idonea del terreno per ospitare una struttura di tale portata, nonostante sembri trattarsi di una proprietà privata. Secondo la classificazione urbanistica, il terreno dovrebbe essere destinato a un uso diverso (c4), che non contempla attività di questo genere.”

I residenti del Villaggio Mosé e delle zone circostanti sono preoccupati per le possibili conseguenze igienico-sanitarie legate alla presenza di animali in una zona densamente abitata. Inoltre, si teme un ulteriore aggravamento del traffico già intenso, in quanto viale Cannatello è una delle principali vie di accesso alle spiagge di San Leone.

Le istanze dei cittadini si concentrano sul coinvolgimento degli enti competenti affinché vengano affrontate le criticità sollevate. È auspicabile una revisione delle decisioni riguardanti l’installazione del circo e un’indagine sulla conformità del terreno e delle autorizzazioni rilasciate. Allo stesso tempo, si sollecita un dialogo aperto tra le parti interessate per giungere a una soluzione che tuteli sia gli interessi degli abitanti che il rispetto delle normative vigenti.

Il circo Orfei e le autorità locali non hanno ancora commentato la situazione. Tuttavia, l’attenzione sulla vicenda rimane alta e si prevede che ulteriori sviluppi seguiranno a breve.

Siamo pronti a pubblicare eventuali repliche in merito agli aggiornamenti su questa controversia che coinvolge il Villaggio Mosé di Agrigento.