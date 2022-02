Pnrr, La Rocca Ruvolo: “Case di Comunità anche a Raffadali e Cattolica Eraclea”

E’ in corso in commissione Salute all’Ars, presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo, una nuova audizione dell’assessore Ruggero Razza sulla programmazione regionale dei fondi del Pnrr destinati al settore sanitario.

“L’assessore – spiega La Rocca Ruvolo – ha presentato il nuovo piano della rete sanitaria territoriale che sarà finanziato con i fondi del Pnrr con le modifiche apportate in considerazione delle richieste avanzate dalla commissione Salute. Tra le novità, per quanto riguarda la provincia di Agrigento, l’inserimento di tre progetti per Case di Comunità a Cattolica Eraclea, Cammarata e Raffadali, che non erano presenti nella prima bozza del piano. Per Sciacca e Ribera la situazione resta invariata”.

Il nuovo piano ha tenuto conto dei rilievi fatti dalla commissione e dalla presidente che in queste settimane hanno lavorato ascoltando le istanze provenienti dai territori. Nell’Agrigentino sono previste 18 Case di Comunità ad Agrigento, Aragona, Bivona, Cammarata, Canicattì, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Favara, Licata, Menfi, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Ribera, Sciacca. Quattro le Centrali operative territoriali: Agrigento, Canicattì, Licata, Ribera. Tre, invece, gli Ospedali di Comunità: Agrigento, Bivona e Santa Margherita Belìce.