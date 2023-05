Playoff A2, Vanoli Cremona con Moncada Agrigento gara uno sabato al PalaRadi Francis

L’assalto al “grande sogno” serie A1 è iniziato. Terminata la fase a orologio del campionato di A2 di basket, per la Moncada Agrigento è tempo di playoff, per definire il tabellone si è partiti dalle tre classifiche nate dai risultati delle sei giornate della fase appena terminata che vede la Vanoli al quarto posto complessivo e del suo girone, l’avversaria del primo round è la Moncada Energy Agrigento, capolista del suo girone e tredicesima nella graduatoria generale. Gara 1 andrà in scena sabato 13 maggio, con una giornata di anticipo rispetto al resto del tabellone oro, per la concomitanza con la gara della Juvi, l’atra squadra di Cremona ha avuto la priorità. E dunque il calendario d’avvio dell’ultima fase del campionato ha subito una modifica per le prime due giornate. Se l’esordio biancoblù è fissato alle 20:30 del sabato, anche Gara 2 sarà anticipata di un giorno, per evitare alla squadra ospite un giorno in più di permanenza in Lombardia, ed è stata fissata alle 20 di lunedì 16. Le date successive saranno invece in linea con il calendario ufficiale, venerdì 19 maggio alle 20:30 per Gara 3 al PalaMoncada, domenica 21 alle 18 per l’eventuale Gara 4 e mercoledì 24 maggio. Per la bella, eventuale ultimo atto si tornerà in Lombardia al PalaRadi. E’ chiaro che la Vanoli parte da grande favorita ed Agrigento ancora una volta arriva a questa sfida da oautsider. Per la squadra di coach Cagnardi però l’asticella si alza ulteriormente considerato che dovrà fare a meno, almeno in avvio della serie, dell’americano Dashon Francis. Il rookie nell’ultimo quarto della battaglia vinta domenica scorsa contro Rimini è rimasto vittima di una distorsione ed uscito dal parquet del PalaMoncada con la caviglia molto gonfia. Scongiurata la rottura, è però sotto terapia e martedì non si è allenato. La speranza è quella di recuperarlo in vista delle sfide del PalaMoncada. Venerdì mattina prima della partenza sarà ripetuto l’esame e si valuterà se portarlo a Cremona o lasciarlo a riposo.

Adesso parte la sfida playoff per il “grande salto” inserie A1. Continua, dunque,la cavalcata di una società costruita da Salvatore Moncada e che, guidata dal figlio Gabriele, sta dimostrando di saper fare basket. Quel che accadrà, a partire da domenica prossima, lo scopriremo, ma aver centrato i playoff nell’anno del ritorno in A2 dopo l’autoretrocessione ai tempi della pandemia è già una grande vittoria.