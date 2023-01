 “Piccoli soccorritori cercasi”: le tecniche di primo intervento illustrate agli studenti della “Garibaldi”

Specialisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento tra i banchi di scuola per “arruolare” piccoli soccorritori al plesso “Garibaldi” dell’Istituto Agrigento Centro preparandoli a gestire al meglio eventuali casi di emergenza pediatrica. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa di formazione “Le tue mani per una… vita ” in programma mercoledì prossimo, 25 gennaio, in alcune classi dell’istituto secondario di secondo grado diretto dalla dirigente scolastica Rosetta Greco. L’evento di formazione e informazione sulle procedure e sulle tecniche di primo soccorso è organizzato dall’Associazione FIDAPA BPW Italy e mira a sviluppare fra i giovanissimi i cardini di una cultura di attenzione all’emergenza e al mutuo soccorso. A formare gli studenti sui capisaldi delle tecniche d’intervento, in attesa dei soccorritori del 118, saranno Gerlando Fiorica, direttore dell’Unità operativa complessa di rianimazione e complesso operatorio dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, Carmen Liuzzo, dirigente medico rianimatore presso la stessa struttura ospedaliera, e Salvatore Pantalena, coordinatore provinciale infermiere SUES 118. Collaborerà in maniera preziosa alla riuscita dell’incontro, coordinato da Sabrina Alaimo, il personale della postazione 118 eccedenza GISE.