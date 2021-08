Piccole storie della città, curiosità su Villa Portulano: era del suocero di Pirandello

Villa Rosalia o Villa Portulano dista soltanto pochi metri dalla Valle dei Templi. E’ sita poco dopo la fontana di Bonamorone, direzione strada Panoramica dei Templi, sulla destra e può vantare una spettacolare veduta, sicuramente tra le più suggestive. Ma qual’è la sua storia? A chi apparteneva ? Domande a cui risponde la pagina Facebook Micro storie di Girgenti creata da Salvatore Barresi che porta alla scoperta di luoghi di Agrigento che spesso si osservano e di cui si sa poco o nulla. Elegante, sfarzosa, fu fatta costruire nei primi del Novecento dal suocero di Luigi Pirandello, Calogero Portolano (1846-1909), padre di Antonietta, moglie del drammaturgo agrigentino.

Ex barbiere, poi sensale Calogero Portolano diventò un abile affarista, investendo oculatamente i suoi averi a Girgenti acquistando terreni e palazzi.

Tra il 1896 e il 1908 comprò vaste estensioni di terreno, alcune in località di pregio: Bonamorone, ex feudo Limbrici, Cannatello, San Francesco, Làbiso, Colleverde, minardo, Sant’Anna, meta, Petrusa, Gasena, tutte in territorio di Girgenti. Oltre fabbricati, pure in Girgenti, nella piazza del municipio, Salita Seminario, cortile Belmonte, via Nobile Orazio, via San michele.

Fiori all’occhiello di queste proprietà sono certamente il fondo di Bonamorone ed il palazzo di piazza municipio, attuale, (casi del destino), piazza Pirandello.

Portolano conseguì la proprietà della tenuta di Bonamorone aggiudicandosela all’asta pubblica, con verbale del tribunale civile di Girgenti, il 27 ottobre 1896; era estesa ettari 10 e are 78, pari a salme 3 circa della abolita misura. Quando ne venne in possesso non esisteva la villa, che egli stesso fece costruire al principio del novecento chiamandola villa Rosalia in ricordo della defunta moglie. L’edificio a pianta quadrangolare, a due elevazioni, in stile neoclassico, è perfettamente inserito nel prestigioso scenario della valle dei templi.

Il 2 maggio 1909, al colmo della sua fortuna terrena, Calogero Portolano moriva non nella sua nuova casa di città, nell’attuale piazza Sinatra, ma proprio nella villa Rosalia di Bonamorone, il fiore all’occhiello delle sue molte proprietà.

Notevole è il portone d’ingresso della casina che reca la lettera P, iniziale di Portolano; il grande cancello in ferro battuto che insiste sulla regia trazzera reca, invece, la dicitura Villa Rosalia. La dedica é a Rosalia Rinaldi moglie di Calogero Portolano e non all’omonima nipote Rosalia Portolano morta tragicamente giovinetta, come erroneamente supposto in passato da alcuni ricercatori.

Quando fu costruita la villa, l’unica strada percorribile era posta dietro quello che oggi è il ristorante “Re di Girgenti”; solo successivamente la via di comunicazione fu realizzata così come la conosciamo oggi: la via Panoramica dei Templi.

Data la posizione strategica la villa venne requisita dai militari italiani durante l’ultima guerra mondiale. Le maioliche del piano nobile vennero danneggiate dagli scarponi chiodati dei soldati che costruirono alcuni corpi tecnici compreso un corpo di guardia.

Dopo la morte di Calogero Portolano, nel 1909, nel tempo la villa passó di mano ad altri proprietari. Oggi la villa, recentemente ristrutturata, è di proprietà di una famiglia originaria di Aragona, paese distante pochi km da Agrigento, che vi si stabilì nel 1950, anno dell’acquisto: la famiglia Zammuto con a capo il signor Giuseppe, nonno degli attuali proprietari.

Quest’ultimo vendette vari lussureggianti poderi ad Aragona per acquistare Villa Rosalia. I loro compaesani biasimarono la scelta ma quando qualche aragonese gli fece visita a Villa Rosalia, mise a tacere quelle voci che definivano Giuseppe Zammuto uno sprovveduto, affermando che la scala di marmo bianco della villa non aveva uguali in tutto il paese di Aragona compreso il palazzo del Municipio.

All’interno della villa, oggi, vi abitano quattro nuclei familiari tutti appartenenti alla famiglia Zammuto. In quegli anni del dopoguerra molti agrigentini emigrarono verso gli Stati Uniti ed ecco cosa ci ha raccontato Antonella Zammuto, una delle eredi e proprietaria di villa Portolano: “…mi narrava mia cugina che mia nonna poco prima dell’acquisto, affacciandosi dal balcone e ammirando quella stupefacente vista esclamò: “questa è la mia America!”, convincendo definitivamente il marito a comprarla.

Un’altra curiosità che ci ha rivelato Mario Portolano, pronipote di Antonietta (moglie di Luigi Pirandello) e che ci ha confermato anche la signora Zammuto è la seguente: la celebre novella dello scrittore agrigentino intitolata “La Giara” potrebbe essere stata tratta da una storia realmente accaduta proprio in questa villa. Gli indizi effettivamente ci sono tutti come riporta anche Giovanni Di Falco in un suo gradevole libro: “…dopo la morte di Calogero Portolano un notaio agrigentino procedette a preparare l’inventario dei beni della famiglia. Nel vano di entrata di Villa Portolano furono inventariate tra l’altro cinque giare di creta per olio stimate cinque lire. Il particolare delle giare richiama alla mente la famosa novella che Pirandello pubblicò per la prima volta il 20 settembre del 1909 sul Corriere della Sera, a poco meno di due mesi dalla compilazione dell’inventario conseguente alla vendita dell’immobile”.

Continua Di Falco nel suo interessante libro “La campagna del Caos”: “Erano stati quei vasi di terracotta dal nome arabo (cinque, come nel racconto) a stimolare la fantasia dello scrittore? Del resto potrebbe anche darsi che un fatto simile a quello narrato fosse veramente accaduto a Bonamorone, tenuta ricca di piante di olivo, e che il danneggiato del misfatto fosse stato don Calogero e che Pirandello ne avesse raccolto il racconto dalla veemente reazione dai contadini che lavoravano nel podere, magari in occasione dell’inventario. Il tempo di scrivere la novella e inviarla al Corriere della Sera”. Due mesi.

Il premio Nobel ne parlò anche nel romanzo “I vecchi e i giovani” definendola “Nuova Kolimbetra”, la splendente dimora di don Ippolito Laurentano, in contrasto con la vecchia e malandata villa di “Valsania”, che altri non era che la casa natale dello scrittore.

Le vecchie foto di Villa Portulano sono state fornite da Mario Portulano, pronipote di Antonietta, moglie del drammaturgo. All’interno della foto invitiamo a leggere le didascalie a cura di Mario Portulano.

La foto recente, presa dalla regia trazzera, invece, è stata fornita dalla famiglia Zammuto.

A loro va il nostro ringraziamento.

Altre immagini sono tratte da Alamy e Google maps. Salvatore Barresi, ideatore della pagina Facebook, dichiara: “Ho notato che molte persone non sono a conoscenza della storia della nostra città. È importante conoscere il nostro passato, chi siamo, da dove veniamo e cosa abbiamo fatto. Sono rimasto piacevolmente stupito dai commenti dei lettori della pagina. Tra questi vorrei citare un signore di Casteltermini, emigrato all’estero, che grazie ad un articolo da noi pubblicato ha scoperto come scomparve il padre, circa 55 anni fa oppure di una statua di Pirandello posta in un locale di Buenos Aires di cui pochi ne erano a conoscenza. Di storie da raccontare ne abbiamo ancora tantissime ma a causa della mancanza di tempo siamo passati da tre microstorie quotidiane ad una. È impegnativo verificare le fonti, trascrivere o consultare gli archivi di notizie e quelli fotografici, ciò necessita di molto tempo ma, penso, che un aggiornamento quotidiano stimoli ugualmente la curiosità degli agrigentini o di semplici appassionati invitandoli a sbirciare anche sui vecchi nostri post andando a ritroso o cercando attraverso la lente di ingrandimento, il “Cerca” della pagina facebook”.