Il Gip di Agrigento, Alberto Lippini, ha disposto il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico per un cinquantenne di Licata, accusato di aver segregato in casa, picchiato e violentato la moglie di 48 anni. L’indagato dovrà ora mantenere una distanza di almeno 1.000 metri dalla vittima, assistita dall’avvocato Francesco Cottone del foro di Gela. I reati contestati dai carabinieri della Compagnia di Licata, che hanno condotto le indagini, sono maltrattamenti contro familiari, lesioni personali aggravate e violenza sessuale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’inferno familiare si è consumato tra luglio e i primi giorni di ottobre del 2026 attraverso un controllo asfissiante: l’uomo impediva alla moglie di lavorare e monitorava al centesimo ogni singola spesa. La situazione è definitivamente precipitata il 25 luglio scorso, quando il licatese ha scoperto alcune chat sui social tra la donna e un altro uomo. L’indagato l’ha aggredita, le ha puntato un coltello alla gola minacciandola di morte («Ti ammazzo») e l’ha colpita con violenti schiaffi al volto.

Nemmeno un successivo e breve trasferimento nel Nord Italia, tentato dalla coppia nel disperato tentativo di salvare il matrimonio, ha fermato le violenze. L’uomo ha continuato a picchiare la quarantottenne e a costringerla a subire rapporti intimi completi contro la sua volontà. Stremata dalle continue aggressioni e dagli abusi, la vittima ha infine interrotto la relazione ed è tornata a Licata, dove ha trovato il coraggio di entrare in caserma e denunciare tutto ai Carabinieri.

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