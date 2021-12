Picarella: “𝗡𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗖𝗮𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗼”

โ€œIl sistema camerale, nato per sostenere le imprese economiche locali, corre il serie rischio di essere snaturata a seguito della presa di posizione dellโ€™On. Prestigiamo che per un mero regolamento di conti, rischia di far nascere una Supercamera lontana dalle esigenze delle impreseโ€. Lo dice lโ€™assessore comunale di Agrigento, Francesco Picarella che continua: โ€œEโ€™ inimmaginabile un sistema camerale che possa rappresentare territori concettualmente e geograficamente diversi da Trapani a Siracusa. Per tale motivo anche i Sindaci di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani hanno fatto fronte comune per dire No allโ€™emendamento presentato in Commissione V di alla camera, di modifica del D.L 152 attuazione del PNRR, ribadendo la necessitร di ripristinare gli accorpamenti Catania-Ragusa e Siracusa da un lato e Agrigento โ€“ Caltanissetta e Trapani dallโ€™altro.โ€