Perquisiti studio e abitazioni dell’avvocato agrigentino Giuseppe Arnone: indagini per calunnia e truffa

AGRIGENTO – La Guardia di Finanza ha eseguito oggi una serie di perquisizioni a carico dell’avvocato agrigentino Giuseppe Arnone, coinvolgendo la sua villa, l’abitazione privata e lo studio legale. A renderlo noto è lo stesso Arnone con un comunicato stampa, nel quale precisa che alle operazioni ha preso parte anche il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo.

L’inchiesta della Procura si concentra su ipotesi di reato per calunnia, truffa e tentata truffa ai danni dello Stato, con riferimento – secondo quanto trapela – a presunti rimborsi legali indebitamente richiesti e a una denuncia ritenuta infondata nei confronti della segretaria comunale di Agrigento e dell’avvocato della società TUA (Trasporti Urbani Agrigento).

Nella stessa giornata è stata perquisita anche l’abitazione e lo studio dell’avvocata Daniela Principato, definita da Arnone come “mia parziale coindagata”.

Arnone, difeso dall’avvocato Fabio Sardo, ha annunciato una conferenza stampa presso il suo studio in via Minerva 5 ad Agrigento, dove mostrerà ai giornalisti i documenti notificatigli dagli inquirenti. «Si tratta – afferma – di due ipotesi di reato che mi appaiono molto poco fondate. La seconda, quella per calunnia in danno alla TUA, è addirittura surreale».

