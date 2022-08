Un centauro è rimasto ferito in un incidente stradale autonomo avvenuto in contrada “Ficamara Mortilli”, in direzione di Marina di Palma. Viaggiava alla guida di un ciclomotore, e dopo avere perso il controllo del mezzo per cause sconosciute, è volato giù da un sovrappasso. Il malcapitato è stato trasportato in ospedale dall’elisoccorso. I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro si sono occupati dei rilievi.