Pensionato morto in piazza. Il sindaco Valenti: “Città scossa”

“Quanto accaduto in piazza Friscia ha scosso la comunità saccense”. Lo dichiara il sindaco Francesca Valenti dopo avere appreso dagli organi di informazione della morte di un pensionato, in una piazza del centro storico cittadino. Per chiarire le cause del decesso, sono in corso le indagini degli organi inquirenti.

“Stiamo seguendo con inquietudine l’evolversi della situazione per capire cosa sia veramente avvenuto nella nostra città – dice il sindaco Valenti. Ci affidiamo agli accurati accertamenti degli organi di polizia e dell’autorità giudiziaria. Il fatto, avvenuto in una tranquilla sera d’estate, in un luogo molto frequentato soprattutto dagli anziani e dalle famiglie, scuote Sciacca, città sicura e accogliente”.